Reprodução Instagram - 1.4.2025 Linn da Quebrada e Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro, de 95 anos, causou comoção nas redes sociais, na última segunda-feira (31), quando a equipe de Linn da Quebrada publicou uma mensagem de voz na qual a veterana prestava apoio para a ex-BBB, que foi internada em uma clínica de reabilitação.







“Lina. Lina, querida, a gente tem que se conduzir na vida, tem que ter fôlego, tem que ter sonho. A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego! Acorda e canta, tá? Acorda você, põe a mão na sua alma e canta”, começa a mãe de Fernanda Torres.





"Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz. Seu trabalho é espetacular e, nesse filme, eu queria ter a alegria de ter mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar", acrescentou, em referência ao longa-metragem "Vitória", no qual atuaram juntas. A produção já ultrapassou a marca de 500 mil espectadores.





Relembre

Em março deste ano, a equipe da ex-BBB divulgou uma nota em que anunciava a internação dela. "A assessoria informa que, neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar. Recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão”, dizia o comunicado.