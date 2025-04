Instagram/Reprodução Carol Ribeiro

Carol Ribeiro, de 45 anos, revelou nesta segunda-feira (31) que convive com esclerose múltipla há pelo menos dois anos. Durante um evento, a modelo e empresária contou que recebeu o diagnóstico após apresentar sintomas preocupantes em 2023.

"Eu achava que podia ser uma síndrome do pânico. No final, era uma esclerose múltipla. Eu tinha exatamente os mesmos sintomas da menopausa: calorões, tipo nua e suando [...], visão turva, a mente já não funcionava com a mesma rapidez de antes", afirmou.

Carol explicou que, após a descoberta, iniciou o tratamento com um medicamento imunossupressor. "Descobri a esclerose e comecei a tratar com um imunossupressor, imunomodulador, que deixa a imunidade muito baixa. Você precisa buscar terapias alternativas na alimentação", disse.

Carreira de sucesso

Modelo desde os 16 anos, Carol Ribeiro despontou ao vencer o concurso Elite Model Look. Desde então, desfilou para grandes grifes como Gucci, Valentino e Yves Saint Laurent, consolidando seu nome no cenário internacional da moda.

Esclerose múltipla

De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (Abem), a doença é uma condição neurológica, crônica e autoimune. Isso significa que o próprio sistema imunológico ataca células saudáveis do sistema nervoso central, causando lesões no cérebro e na medula espinhal.

Embora não tenha cura, o tratamento ajuda a reduzir os sintomas e retardar a progressão da doença.