Reprodução/SBT/Instagram Igor Guimarães comenta caso de acusação contra Otávio Mesquita

Durante sua participação no Programa do Ratinho, no SBT, o humorista Igor Guimarães falou sobre o convívio com Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, e opinou sobre a forma como a emissora lidou com a denúncia de estupro que ela move contra o apresentador Otávio Mesquita.

Questionado por Ratinho sobre o caso, Igor afirmou: "É uma situação muito complicada porque eu trabalho lá e era uma colega de muitos anos, que saiu de uma forma muito aleatória. Um dia estava trabalhando, no outro não estava mais."

O humorista continuou: "Era uma situação que a incomodava muito, que a deixava chateada e com dificuldade de lidar. Acho que ela levou ao SBT essa questão, e deveria ter sido tratada de forma mais abrangente, porque era algo que a magoava profundamente. Estou sempre do lado da mulher. Não sei o que aconteceu, mas sei que era algo que a afetava muito."













Juliana Oliveira, que trabalhou por 11 anos no The Noite, registrou uma representação criminal contra Otávio Mesquita, acusando-o de estupro. Ela alega ter sido vítima de atos libidinosos sem consentimento durante uma gravação em 2016.

A defesa de Juliana argumenta que a lei considera estupro a prática de atos libidinosos mediante violência, mesmo sem penetração. Já Mesquita afirma que tudo não passou de uma brincadeira combinada previamente.