Reprodução Instagram - 12.2.2025 Ela realizou uma cirurgia bariátrica em setembro de 2023.





Jojo Todynho entrou na febre dos cursos online e lançou um curso de emagrecimento e de saúde mental. A cantora, influenciadora e apresentadora perdeu 80kg após passar por cirurgia bariátrica e adotar uma rotina fitness.





O objetivo do ' Emagreça com Jojo ' é auxiliar outras mulheres a perderem peso. Para isso, promete revelar as dez chaves para aumentar a autoestima: "Amores, quando eu virei essa chave, minha história mudou. E a sua vai mudar também";

"Chega de papo furado! Se você quer emagrecer de verdade, aprendendo a lidar com a fome e sem essas dietas malucas, cola comigo que eu vou te mostrar o caminho", diz o material divulgado por Jojo.

Reprodução: Instagram Jojo Todynho





Embora tenha se submetidoa procedimentos cirúrgicos, a estudante de Direito diminuiu a influência destes em seu emagrecimento: "Não foi só cirurgia plástica, nem bariátrica, não! Eu passei por uma virada de chave, mudei minha cabeça, minha mentalidade".

O curso da campeã de ' A Fazenda 12 ' está a venda por R$ 39,90 e pode ser parcelado em até cinco vezes. O pacote inclui ampanhamento de nutricionista, endocrinologista e um programador neurolinguístico, além da mentoria de Jojo.