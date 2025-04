Reprodução: Instagram Beto Barbosa realizou cirurgia e tranquilizou seguidores após procedimento

Beto Barbosa deu atualizações sobre o seu estado de saúde após uma cirurgia. Na última sexta-feira (28), o cantor avisou aos seguidores a respeito do procedimento que realizou no abdômen. "Estou no segundo dia de uma cirurgia super complexa do abdômen. Retirei 4 hérnias abdominais com colocação de tela", iniciou ele.

"A dor é forte, mas o procedimento cirúrgico é o único tratamento definitivo e disponível nos casos de hérnia da parede abdominal", explicou. Na segunda-feira (31), o artista tranquilizou os fãs em relação ao procedimento.



"Bom dia a todos os amigos, amigas, fãs e familiares. Obrigado, por tudo. Amo vocês. Nossa cirurgia foi planejada por Deus e por nossa Dra. Karina Longo, super competente e me deixando feliz por tudo.", agradeceu ele.

O músico ainda aproveitou o momento e contou que poderá retomar os compromissos no final do mês: "Já estou caminhando. Se eu seguir todos os procedimentos médicos recomendados, estarei em plena condição de voltar ao trabalho a partir do dia 30 de abril".