Reprodução Beto Barbosa é criticado por ter se casado com a esposa quando ela tinha 15 anos

O cantor Beto Barbosa virou alvo de críticas nas redes sociais por ter se casado com a esposa, Gisele Barbosa, quando ela tinha apenas 15 anos. Na época, ele já tinha 57. A diferença de idade voltou à tona após a participação do músico no Ticaracaticast.

Durante a entrevista, Beto Barbosa deu detalhes sobre o relacionamento, que é mantido distante dos holofotes.

"Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quietão. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato... Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer. Porque, quando você casa e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum", refletiu.

O cantor também destacou o companheirismo da esposa, Gisele Barbosa. "Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos."

Nas redes sociais, a declaração do músico chamou atenção principalmente pela diferença de idade.

"É normal um homem maduro namorar com uma adolescente?", questionou uma internauta. "Nessa idade eu brincava de boneca...", apontou outra. "Cara, isso aqui não pode ser normalizado, principalmente vindo de uma pessoa esclarecida e de visibilidade como o Beto Barbosa. Não tem cabimento. E os pais dessa garota??", comentou um terceiro, indignado.