Divulgação/Redes sociais Cena do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles





A contagem regressiva para a chegada de Ainda Estou Aqui no streaming acabou. O longa, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional , chegará na plataforma do Globoplay em 06 de abril.

O longa é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e narra a emocionante saga de Eunice Paiva( Fernanda Torres) em busca de seu marido, Rubens Paiva( Selton Mello), ex-deputado desaparecido durante o Regime Militar.

Sucesso de bilheteria, o longa dirigido por Walter Salles levou ainda o prêmio de ‘Melhor Roteiro’ no Festival de Veneza e garantiu o Globo de Ouro de ‘Melhor Atriz de Drama’ para Fernanda Torres.

Globoplay/Reprodução Ainda Estou Aqui





Dados inéditos da Ancine, divulgados no último mês, revelam que a produção atraiu mais de 5 milhões de espectadores e gerou R$ 104,7 milhões em bilheteria, tornando-se o terceiro maior sucesso do cinema nacional desde 2018, atrás apenas de Minha Mãe é uma Peça 3 e Nada a Perder .

O relatório da Agência Nacional do Cinema destacou que, apenas em 2025, o filme respondeu por 32% do público de produções brasileiras, elevando a quota de mercado do cinema nacional para 30,1% no período. Sem sua influência, a participação teria ficado em 22,1%.

A trajetória de sucesso incluiu uma estreia modesta em Salvador, em setembro de 2024, e uma expansão gradual impulsionada por prêmios como o Globo de Ouro de Melhor Atriz para Fernanda Torres e o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano.

Reprodução Cena do filme 'Ainda Estou Aqui'