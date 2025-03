Reprodução Val Benvindo deixa Band Bahia e rumores apontam ida para TV Bahia

A possível troca de apresentadores na TV Bahia tem movimentado os bastidores da emissora. Com a saída de uma jornalista da Band Bahia, cresce a especulação sobre quem será a nova parceira de Vanderson Nascimento no Bahia Meio Dia.

Segundo fontes, a escolhida pode ser Val Benvindo, ex-apresentadora do Band Mulher, que está prestes a deixar seu atual canal.

Nascida e criada no Curuzu, Val é neta de Hilda Jitolu, fundadora do terreiro onde surgiu o bloco afro Ilê Aiyê. Atualmente, além de comandar o quadro Meu Nome é Val na Band Bahia, ela também gerencia os relacionamentos do AFROPUNK Brasil, um dos maiores festivais de cultura negra do mundo.

A jornalista tem uma trajetória marcada pela valorização da cultura afro-brasileira e pelo entretenimento. Ela idealizou o Festival Humor Negro, que se tornou um especial e série no Multishow e Globoplay, reunindo comediantes negros de diversas regiões do país. Além disso, atuou como cerimonialista no reality Casamento às Cegas, da Netflix.

A substituição ocorre após a saída de Jessica Senra, que deixou o Bahia Meio Dia em dezembro do ano passado. O anúncio oficial da nova apresentadora será feito na próxima segunda-feira (31), às 11h45, durante a estreia do novo estúdio da emissora.

“Temos muitas novidades para celebrar os 40 anos da TV Bahia. Segunda-feira estreamos o novo estúdio no Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia e BATV. E segunda eu tenho minha nova parceira, a nova dupla” , revelou Vanderson Nascimento durante um evento da emissora.