Reprodução: Instagram Sasha e Xuxa

Sasha utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (27), para comemorar o aniversário de Xuxa. A artista publicou duas fotos em homenagem à mãe, que completa 62 anos. Em um dos registros, ela dividiu com os fãs um registro de uma camiseta com colagens da época em que era uma bebê.



"Feliz aniversário para a melhor mãe do mundo. Te amo", declarou ela nas redes sociais. Com uma carreira extensa como atriz, cantora e apresentadora, a Rainha dos Baixinhos já contracenou com a filha no cinema.

"Xuxa em: O Mistério de Feiurinha" traz Sasha como a personagem-título. A mãe vive uma roupagem diferente de uma princesa clássica: a Cinderela. Em 2023, a trajetória da loira foi contada por meio de um documentário dirigido por Pedro Bial.

Xuxa, O Documentário acompanha o caminho trilhado pela veterana. Além disso, a obra relembra dois namoros da artista: com Pelé e Ayrton Senna. A produção também aborda momentos difíceis de sua carreira, como a relação com a empresária Marlene Mattos.