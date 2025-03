Reprodução: Instagram João Lucas e Sasha Meneghel

Sasha Meneghel e o marido, João Lucas , comentaram os bastidores do aniversário de João Guilherme. Em fevereiro, o filho de Leonardo comemorou os 23 anos com um final de semana especial ao lado da família e da ex-namorada, Bruna Marquezine.

Em entrevista ao "Poddelas", quando perguntados pela apresentadora Tatá Estaniecki, o casal negou qualquer tipo de climão ou desentendimento no evento. "Não aconteceu nada. Foi super legal. As pessoas criam histórias e cenários que elas não sabem", iniciou o cantor ao relembrar.

O artista, então, detalhou a interação com o pai de João Guilherme: "Leonardo servindo churrasco pra gente, cantando, abrindo as Cabarés [cerveja] dele. Estava todo mundo curtindo, não aconteceu nada", reforçou.

"Quando abri a internet fiquei pensando: Aonde aconteceu tudo isso que as pessoas estão falando, porque eu não vi?. O nosso meio gera fofoca o tempo todo. Isso é o suco do Brasil. Que preguiça!", afirmou ele.

João Lucas ainda justificou por que decidiu se manifestar sobre o assunto agora: "Eu quero gastar minha energia indo desmentir ciclano, fulano e beltrano? Não. Então, muita gente não desmente e [um boato] pode virar uma verdade", disse.

Sasha também repudiou os ataques dos internautas ao final de semana na Fazenda Talismã: "Nosso meio gera fofoca o tempo todo [...] É o suco do Brasil". No mês passado, João Guilherme celebrou mais um ano de vida, na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo.

Dias após a comemoração, Bruna Marquezine e o herdeiro do sertanejo anunciaram o fim do namoro. Durante as comemorações, a atriz foi atacada por não ter interagido com membros da família do ex, como Virginia e Zé Felipe.