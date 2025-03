Reprodução Instagram @ dudu.baptista Carlos Eduardo e Juliana Paes

Com 46 anos recém-completados na última quarta-feira (26), Juliana Paes não ganhou felicitações apenas dos fãs, mas também do marido, Carlos Eduardo Baptista, com quem teve dois filhos fruto da relação: Pedro, de 14, e Antônio, de 11. O casal está junto desde 2008.







"Hoje é o dia dela! Mulher de sorriso fácil que contagia por onde passa, carinhosa e incrivelmente linda... que Deus te abençoe com a realização dos seus maiores sonhos... que sorte ter você ao meu lado! Te amo", escreveu ele, por meio de uma publicação feita nos stories.





Juliana agradeceu a homenagem do marido. "Te amo", disse ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 30 milhões de seguidores. Em redes como Facebook e X, antigo Twitter, os fãs da artista rasgaram elogios a ela e destacaram alguns dos papéis que ela já defendeu.





Relação forte com a Netflix

Após protagonizar o melodrama "Pedaço de Mim", sucesso de crítica e público, Juliana Paes gravará outra obra para a gigante do streaming. Trata-se de "Os Donos do Jogo", que explorará, de forma ficcional, o jogo do bicho e contravenção no Rio de Janeiro. Antes contratada exclusiva da Globo, a atriz agora assina por obra certa.