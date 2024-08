Reprodução/Netflix Juliana Paes relata que sofreu abuso sexual na adolescência





[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho]

Juliana Paes foi exaltada pela atuação na série 'Pedaço de Mim', da Netflix , onde interpreta Liana, uma mulher que é estuprada por um amigo. Em conversa sobre a trama, a atriz revelou que sofreu abuso sexual .

"Toda mulher já viveu alguma situação de violência em menor ou maior grau. Eu já passei por episódios assim na minha adolescência e eu lembro da sensação de querer esvanecer logo depois que aconteceu", comentou ela ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo.

A artista comentou que ficou um tempo sem conseguir tocar no assunto. "Nunca falei sobre isso assim e hoje me sinto mais à vontade. Lembro que depois eu queria apagar, me anular".

Juliana ainda falou que, na maioria das vezes, o abusador é conhecido. "Até você entender que a confiança foi quebrada e tirar a culpa… ‘Peraí, que parcela de responsabilidade eu tenho nisso?’. Levei anos", contou.

"Nosso processo de memória trabalha querendo proteger a gente. Pintamos a memória com outras cores para se defender da dor de ter que lidar com aquilo. Você tenta abafar aquilo dentro de você. Para mim, aquilo era meio apagado. Mas foi, sim, foi ruim, foi uma situação de abuso sexual", desabafou ela.

A atriz afirmou que adoeceu fisicamente ao tentar dar vida à Liana. "Ao mesmo tempo, eu tratei e parece que saiu uma mochila [das costas]. O trabalho do ator tem essa beleza, expurga muitos fantasmas, é tudo muito intenso", disse.

