Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, emocionou os fãs dos cantores com um vídeo compartilhado nesta quarta-feira (26). No registro, o menino surge tocando 'Como Faz Com Ela', música da mãe, durante uma aula de bateria.





O instrutor da criança, João Vicente, o acompanha, enquanto a música tocava de fundo e eles a acompanhavam. "Feliz com a evolução do Léo", celebrou o professor, que foi quem compartilhou o vídeo.

Léo passou a fazer as aulas do instrumento com o baterista no final de dezembro. Depois do primeiro mês, João agradeceu ao pai do garoto: "Obrigado, Murilo, pela confiança e credibilidade em poder instruir um garoto tão talentoso quanto ao Léo".

A música em questão é um dos grandes sucessos da sertaneja, que morreu em um acidente aéreo, em novembro de 2021. Na época da morte de Marília Mendonça, o menino tinha apenas 1 ano. Desde então, ele é criado pelo pai e pela avó, dona Ruth, mãe da cantora.

O registro foi muito celebrado pelos fãs dela. "A história continua sendo escrita, e, te conhecendo, essa sem dúvidas é a melhor maneira para darmos continuidade. por vocês sempre", analisou um dos internautas.

marília, o léo agora toca bateria… e mais do que isso: toca SUAS músicas na bateria. a história continua sendo escrita, e, te conhecendo, essa sem dúvidas é a melhor maneira para darmos continuidade. por vocês sempre 🩵🦁 pic.twitter.com/r026rwBrU2 — duda (@mariliadefense) March 26, 2025