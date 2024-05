Reprodução/Instagram Atriz teve uma crise séria de alergia após consumir frutos do mar

A atriz Jeniffer Nascimento compartilhou um susto que levou após um jantar com o marido, Jean Amorim, em um restaurante de frutos-do-mar, na noite de sábado (11). Acontece que ela teve uma séria reação alérgica após comer uma lagosta, ficando com o rosto completamente inchado.

"Estou aqui sem filtro para dar um alerta para vocês de um mega susto que tomei agora tarde. Sempre comi frutos-do-mar a minha vida inteira. Inclusive, na minha gestação comi camarão, lagosta, mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta", começou.

"Em questão de minutos tive uma crise alérgica muito severa. Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho... Só pensava na minha filha. Vou continuar fazendo acompanhamento. Vou passar no alergista, mas assim, muito cuidado com frutos-do-mar, mesmo se você não tem alergia", disse ela.

Na tarde deste domingo, ela compartilhou um vídeo para tranquilizar os fãs, mostrando que já estava bem melhor, embora ainda um pouco inchado.

"Bom dia, pessoal. Passando aqui para mostrar pra vocês como está. Ainda está inchadinho, mas bem melhor do que ontem. Obrigada pelas mensagens e pela preocupação de todo mundo. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Estou muito feliz que estou aqui com minha bebê. Gostaria de agradecer a equipe médica e vamos curtir o Dia das Mães", comentou a atriz.



Jennifer Nascimento mostra melhora após crise alérgica com frutos do mar

