Reprodução/Instagram Quem é a brasileira que namora ator de "As Branquelas"

O ator americano Marlon Wayans , famoso pelo papel de Marcus em As Branquelas, está no Brasil para uma visita especial: conhecer a família da namorada, a cantora mineira Ruby . O casal, que assumiu o relacionamento em setembro de 2024, tem compartilhado momentos íntimos e descontraídos nas redes sociais, mostrando a integração do ator com a família da artista.

Ruby começou a cantar na igreja aos três anos, influenciada pelos pais, que são pastores. A religião continua a desempenhar um papel importante em sua vida e em sua arte. Em um dos stories recentes, a cantora mostrou uma Bíblia na casa onde está hospedada com Marlon e brincou: "Não existe reunião familiar para mim sem isso aqui. Já botei o Marlon para ler a Bíblia quase toda, coitado".

A cantora, que abandonou o curso de Direito para seguir carreira na música, ganhou destaque após divulgar vídeos nas redes sociais em 2018. Marlon Wayans, por sua vez, tem se esforçado para se conectar com a família de Ruby. A cantora revelou que o ator trouxe um aparelho tradutor para facilitar a comunicação com sua mãe, que não fala inglês.





"Ele está lá, trocando a maior ideia com a minha família, e eu aqui fazendo comida. Esqueceu que eu existo", brincou Ruby em um vídeo. Além dos momentos familiares, o casal tem compartilhado sua química nas redes sociais. Ruby postou um vídeo cantando "Creep", do Radiohead, ao lado de Marlon, e mostrou o ator dando dicas de sinuca para seu irmão.

Em outro post, a cantora escreveu "meu preto" ao lado de uma foto do casal, confirmando o relacionamento e gerando repercussão na mídia. Ao ser questionada sobre o namoro com o ator de 52 anos, Ruby respondeu com humor: "Loucura, né? Eu assisti 'As Branquelas' e agora namoro o cara. Doideira".

Ela também destacou a importância de ser reconhecida por sua música, e não apenas pelo relacionamento. "Eu só peço que tenham respeito com a minha história e com o meu relacionamento. Para mim, ele é o Marlon, uma pessoa humilde, com os mesmos princípios que os meus", afirmou.