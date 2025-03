Reprodução: Instagram Neymar, Bruna Biancardi e Mavie

Neymar utilizou as redes sociais, na última terça-feira (18), para publicar fotos ao lado de Bruna Biancardi e Mavie. O atleta se envolveu em uma polêmica de uma suposta traição à esposa, que apenas se pronunciou indiretamente sobre o assunto.



Nos registros divulgados, ele aparece com a família aproveitando um dia na praia. Além disso, na madrugada desta quarta-feira (19), o jogador divulgou um vídeo ao lado da influenciadora e a filha. "E aí, amor, conseguimos?", pergunta ele à amada em relação ao método para fazer a bebê dormir.

"Nossa! Andar de carro", diz Biancardi com Mavie no colo. "Carro sempre salva!", afirmou ele na legenda. Recentemente, o casal foi alvo de especulações de um possível affair de Neymar com uma modelo.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Any Awuada contou que se relacionou sexualmente com o jogador em uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. De acordo com informações de Léo Dias, apenas homens estariam convidados para o evento, que contou com a presença de outras mulheres e garotas de programa.

"Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo. Quando chegamos lá, ficamos sabendo de quem se tratava", explicou a modelo.

"Não estava fazendo mais que meu trabalho. Eu não sou errada, sou solteira, não sou casada, não tenho mulher grávida em casa. Não estava lá por safadeza, estava recebendo para estar lá", se defendeu ela, que relatou ter recebido R$ 20 mil para aparecer no evento.