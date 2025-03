Reprodução: Instagram Rumer e Bruce Willis

Rumer Glenn Willis, filha do ator Bruce Willis com Demi Moore , atualizou o estado de saúde do pai. Em uma caixinha de perguntas realizada na última terça-feira (18), a moça ainda mencionou o aniversário do artista, que completa 70 anos nesta quarta-feira (19).

"Ele está ótimo. Obrigado por perguntar. Na verdade, é seu aniversário de 70 anos amanhã, então, por favor, desejem um grande feliz aniversário ao meu pai", disse ela no story publicado. Desde 2022, quando foi diagnosticado com afasia, o intérprete terminou seus trabalhos no mundo do audiovisual em decorrência do agravamento da doença.



No ano seguinte, a família do astro anunciou que os médicos identificaram uma demência frototemporal (DFT). Demi Moore, ex-mulher do artista, já se pronunciou sobre o seu atual estado.

"Dados os dados, ele está em um lugar estável", disse ela em conversa com Drew Barrymore . A atriz e Bruce foram casados de 1987 a 2000. Juntos, eles tiveram três filhas: Rumer, Scout e Talullah.