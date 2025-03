Foto: Lucas Leawry O marido de Lore Improta divulgou os números de sua equipe durante a folia.





Léo Santana é um dos grandes nomes do Carnaval 2025. O cantor se consolida cada vez mais como um dos grandes nomes do período no Brasil. E prova disso são seus números: foram 36 horas de shows na folia.







A equipe do artista, de 36 anos, divulgou dados sobre a intensa participação dele durante os blocos. Entre 25 e fevereiro e 5 de março, foram quatro estados diferentes: Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco.

Trios elétricos, palcos, camarotes e muito mais. Segundo a equipe, foram mais de 200 músicas diferentes executadas. Para isso, Léo Santana usou 16 figurinos com a temática pop , com referências aos videogames, cinema e quadrinhos. Para a equipe de ballet , foram 56 figurinos.









E é claro que essa maratona cobra um preço, que vai muito além do financeiro, já que o físico de todos os envolvidos também paga a conta no final. Segundo o informativo, o GG da Bahia perdeu mais de 5 kg no Carnaval. Em paralelo, uma média de cerca de três horas de sono por dia na equipe.

Para garantir a segurança de Léo durante o trajeto, foram 15 seguranças por show. No translado entre trio, camarote e van, foram 45 veículos. São mais de 80 pessoas diretamente envolvidas na equipe. Músicos, produtores, seguranças, stylist, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, bailarinos, assessores e motoristas. Além disso, são outros mais de 500 profissionais indiretos nos bastidores.

Os números de Léo Santana

8 dias

16 shows

4 estados diferentes

7 apresentações em trio elétrico

9 shows em palco

Mais de 36 horas cantando

Mais de 28 horas dançando

Mais de 200 músicas executadas

16 figurinos para Leo e 56 para o ballet

10 caminhões baú, 04 aviões e 02 trios elétricos para deslocamento da equipe

Mais de 15 seguranças por show

Mais de 1.200 garrafas de água consumidas

Média de apenas 3 horas de sono por dia para toda a equipe





E a maratona ainda não acabou! Léo Santana tem outros compromissos de Carnaval marcados. Nesta sexta-feira (7), comanda um show em Porto Seguro (BA), no sábado (8), se apresenta em um camarote do desfile das campeãs de São Paulo, e no domingo (9) estreia nos blocos de rua de SP, no Ibirapuera.