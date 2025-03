Reprodução: Instagram Vinícius de Oliveira recebeu ajuda financeira da produtora do filme após estrelar Central do Brasil

Vinicius de Oliveira, protagonista de Central do Brasil, contou que a produtora do filme dirigido por Walter Salles ajudou nos custos de sua educação após a gravação do longa-metragem indicado a dois prêmios do Oscar, em 1999.



"Uma das contras partidas da produtora para eu fazer o filme era que eu voltasse a estudar depois que eu terminasse o filme e foi o que aconteceu. Eles bancaram os meus estudos e bancaram uma professora particular", contou ao Podcast Embrulha Sem Roteiro.

O artista ainda revelou que também recebeu ajuda financeira: "A gente [família do ator] conseguiu sair da Maré. Fomos para um apartamento no Grajaú, que a produtora bancou e deu de presente para a gente".

O intérprete de 39 anos se tornou conhecido nacionalmente após viver o protagonista Josué em Central do Brasil. Na obra, ele contracena com Fernanda Montenegro, que interpreta a professora Dora.

Após o lançamento do filme, a crítica internacional e o público aclamaram a história dirigida por Walter Salles. No Oscar de 1999, a produção brasileira foi reconhecida pela Academia e ganhou duas indicações: Melhor Atriz para Fernanda Montenegro, que se tornou a primeira artista latina a aparecer na categoria, e Melhor Filme Internacional.

Em 2025, o cineasta brasileiro levou a tão sonhada estatueta pelo trabalho que realizou em Ainda Estou Aqui, longa que aborda o anos da Ditadura Militar ao centrar a história na vida de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que se torna uma voz contra o regime após o desaparecimento e morte de seu marido, Rubens (Selton Mello).