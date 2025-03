Reprodução/Divulgação Mikey Madison em 'Anora'

Uma polêmica envolvendo o diretor Sean Baker, do filme Anora, tem gerado discussões acaloradas nas redes sociais. Publicações recentes acusam Baker de ter plagiado elementos de um projeto de 2015 intitulado "The Skill Set", idealizado pela roteirista Alana Massey. O projeto, que abordava temas como amizade, vingança e trabalho sexual, nunca foi totalmente produzido devido à falta de recursos.

As publicações, atribuídas a uma mulher chamada Emily Warfield, alegam que Baker teria se apropriado de personagens, cenários, temas e até mesmo do tom da produção original. "Baker roubou os personagens, o cenário, os temas e o tom de uma pequena produção feita por trabalhadoras do sexo", declara. Warfield também destacou a semelhança entre os nomes e as características dos personagens principais, questionando a audácia de Baker em não alterar tais detalhes.





Até o momento, Alana Massey, criadora do projeto original, não se manifestou publicamente para confirmar ou negar as acusações. Em 2016, Massey havia divulgado o piloto de "The Skill Set" nas redes sociais, expressando esperança de transformar a ideia em realidade. No entanto, o projeto nunca avançou devido à dificuldade em obter financiamento.

Apesar das acusações, Sean Baker e a equipe de produção de Anora não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Baker, que também é roteirista, produtor e montador, fez história ao se tornar a primeira pessoa a conquistar quatro estatuetas do Oscar por um mesmo filme.

I'm going to spend much of 2017 working to make this show about friends, revenge, and sex work a reality. Hooray! https://t.co/1xLFbOLU4B — Alana Massey (@AlanaMassey) December 22, 2016