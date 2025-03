Reprodução TV Globo/ X, antigo Twitter William e Fátima Bernardes

Fátima Bernardes e William Bonnner se tornaram assunto das redes sociais. O motivo? O ex-casal de jornalistas, que ganhou destaque ao trabalhar no comando do "Jornal Nacional", surgiu junto em uma viagem em Paris, na França, durante as festas carnavalescas deste ano.

Reprodução Instagram - 6.3.2025 William Bonner e Fátima Bernardes em viagem com os filhos e atuais cônjuges





Na ocasião, eles estavam acompanhados dos atuais parceiros. A ex-apresentadora do "Encontro" agora namora o deputado federal Túlio Gadêlha, do partido REDE - PE. Já o âncora do principal jornalístico da Globo continua com Natasha Dantas, com quem assumiu relacionamento em 2017.





Além dos casais, a viagem em família contou coma presença dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer. O trio é fruto da antiga relação entre Bernardes e Bonner. Eles nasceram em 21 de outubro de 1997. À época, o então casal recorreu a um método de reprodução assistida.





Relembre

Fátima e Bonner anunciaram o fim do casamento em agosto de 2016, por meio de uma nota publicada nas redes sociais. Eles se conheceram em meio aos trabalhos jornalísticos na Globo e se casaram 1990. Sete anos depois, em1997, tiveram Laura, Vinícius e Beatriz. Nenhum dos filhos seguiu os passos dos pais no jornalismo ou na televisão.