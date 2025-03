Reprodução/Instagram Leticia e Juliano Cazarré com Maria Guilhermina

Visto nas telinhas como Jayme em "Volta por Cima", atual novela das sete da Rede Globo, o ator Juliano Cazarré usou as redes sociais na última quarta-feira (5) para atualizar os fãs e seguidores sobre a dinâmica de cuidado com os filhos após a internação de Maria Guilhermina. A bebê foi submetida a supervisão hospitalar depois de apresentar sinais de infecção.







"Não sei se vocês já viram lá no perfil da Letícia, a Guilhermina hoje está meio 'dodoizinha', está com mais secreção, com febre. Então, a Letícia vai levar ela para o hospital", começou o intérprete, por meio dos stories do Instagram.





Cazarré ainda pontuou que, enquanto a esposa, Letícia, estava com Maria, ele ficaria em casa para cuidar dos outros filhos. O casal ainda é pai de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Estêvão. "Vou ficar com as crianças em casa, então às 21h eu já coloquei os pequenos para dormir e consigo fazer a live com vocês com mais tranquilidade", acrescentou.





O que a bebê tem?

Segundo Letícia Cazarré, Maria Guilhermina foi internada depois de apresentar febre e "sinais de infecção". A criança tem uma rara condição cardíaca conhecida como anomalia de Ebstein e já foi internada outras vezes ao decorrer dos dois anos de vida.





"Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre pra levá-la para o hospital. Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de Cinzas? Que os anjinhos da guarda as consolem e que os médicos e profissionais de saúde deem o seu melhor para aliviar cada um de seus sofrimentos", disse Letícia na quarta-feira (5), quando anunciou a internação da filha.