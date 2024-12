Reprodução: Instagram Letícia Cazarré e Maria Guilhermina

Letícia Cazarré atualizou os fãs sobre o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina . Em um stories publicado na manhã desta quinta-feira (12), a influenciadora comemorou a evolução no quadro da criança.



"Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora, está treinando ficar de barriga para baixo", iniciou ela. "Não está mais precisando daquele respirador porcaria, vamos jogar fora esse respirador", revelou a mulher de Juliano Cazarré.

"Promessa de Nossa Senhora, não vai mais precisar do respirador, só de noite para descansar, mas ano que vem nem de noite vai precisar", explicou ela. A filha do casal tem uma doença rara chamada de Anomalia de Ebstein e precisava do aparelho para respirar.

A influenciadora é casada com o ator Juliano Cazarré, com quem tem seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11 anos, Gaspar, com 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2 anos, e Estêvão, recém-nascido de quase 9 meses.

