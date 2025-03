Reprodução Juliano Cazarré

A filha de Juliano e Letícia Cazarré, Maria Guilhermina Cazarré, de 2 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira (5) após apresentar febre e sinais de infecção. A pequena precisou de atendimento médico pela segunda vez no ano, gerando preocupação entre familiares e seguidores.

Letícia compartilhou a informação nas redes sociais e detalhou o estado de saúde da menina. "Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre pra levá-la para o hospital", escreveu.

Maria Guilhermina nasceu com anomalia de Ebstein, uma condição rara que afeta o coração. Desde então, enfrenta desafios de saúde e passa por acompanhamento constante. Letícia e Juliano são pais de outros cinco filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Estêvão.

A influenciadora também ressaltou que se mantém com fé neste momento delicado. "Por outro lado, é lá que Deus se faz presente sem a menor sombra de dúvidas: em cada leito com uma criança deitada e uma família esperançosa ao lado", disse, pedindo orações para todas as crianças hospitalizadas.

Essa é a segunda internação de Maria Guilhermina em 2025. Em dezembro do ano passado, passou dias na UTI por múltiplas infecções, incluindo princípio de pneumonia e traqueíte. "Passei a noite lá, a nossa técnica de enfermagem ficou lá com ela, vou voltar hoje e à noite o Juliano vai me render lá", disse Letícia na ocasião.

Apesar das dificuldades, Letícia afirma que está esperançosa pela recuperação da filha. "Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de cinzas?", pediu aos seguidores.