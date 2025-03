Reprodução/Instagram Fernanda Torres

Fernanda Torres , recentemente consagrada pela vitória do filme Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, recusou um convite para desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Em nota enviada ao UOL Splash, a atriz agradeceu a oportunidade, mas afirmou que está exausta após meses intensos de trabalho e eventos promocionais. "Minha vida não para desde setembro. Vou precisar descansar", declarou.

O convite partiu do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que, em entrevista à Folha de S.Paulo, revelou ter entrado em contato diretamente com a atriz e oferecido um lugar no carro alegórico da prefeitura durante o desfile das campeãs. No entanto, Fernanda Torres deixou claro que, apesar de honrada, não terá condições de participar. "As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há seis meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho", explicou.





A atriz, que interpretou Eunice Paiva no filme vencedor do Oscar, tem vivido uma agenda intensa desde o lançamento da produção. Após passar as festas de fim de ano com a família no Brasil, ela embarcou para os Estados Unidos em janeiro para participar do Globo de Ouro e, desde então, não retornou ao país. A estratégia de divulgação do filme incluiu uma série de exibições e eventos com o elenco e o diretor Walter Salles.

Planos para o futuro

Apesar do cansaço, Fernanda Torres já tem projetos futuros em mente. Em conversa com a atriz Jessica Chastain para a revista Interview, ela revelou que escreveu o roteiro de uma série de seis capítulos no Brasil. Além disso, mencionou um projeto teatral baseado em um conto de Eça de Queirós.