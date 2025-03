Reprodução: Instagram/@riocarnaval Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Grande Rio

Vem aí! Nesta quarta-feira (5), as escolas de samba do Rio de Janeiro estão com as expectativas no alto para obterem o tão sonhado resultado: quem será o campeão carioca do Carnaval de 2025? A apuração, marcada para iniciar às 15h, será televisionada pela TV Globo e acompanhada pelo iG .



Para 2025, as agremiações foram dividas em três noites: no domingo (2), Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro e Mangueira estrearam as apresentações na Sapucaí; já na segunda-feira (3), foi o dia da Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel; na terça-feira (4), Mocidade, Paraíso do Tuiuti,

Grande Rio e Portela encerram as festividades carnavalescas com os seus enredos.

Em fevereiro, um incêndio atingiu uma fábrica de fantasias na Zona Norte do Rio de Janeiro . Por isso, a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio) determinou que as escolas afetadas (Paraíso do Tuiuti, Portela e Unidos de Padre Miguel) iriam desfilar sem a possibilidade de serem rebaixadas.

Tradicionalmente, o Extra e o Jornal O Globo realizam o Estandarte de Ouro , uma apuração antes do resultado oficial sobre as escolas que performaram melhor nos dias de apresentações.

Para o júri, a Imperatriz Leopoldinense foi a favorita deste ano. Com o enredo “Ómi Tútu ao Olúfon — Água fresca para o senhor de Ifón”, os votantes reconheceram o trabalho da agremiação como o melhor de 2025 .

Vale lembrar que a escola foi a vice-campeã do Carnaval de 2024, com 269.3 pontos .

Escolas como a Grande Rio , pela qual Paolla Oliveira finalizou seus trabalhos como rainha de bateria, e o Salgueiro , que tem Viviane Araújo em um dos cargos mais importantes da agremiação, também foram aclamadas pela crítica e ocuparam o top 3.

Campeã de 2024 com o enredo "Arroboboi, Dangbé" , a Unidos do Viradouro dividiu os internautas Carnaval deste ano . No X, antigo Twitter, os usuários repercutiram a apresentação. "Desfile estranhíssimo da Viradouro. Tudo meio desalinhado, erros básicos até de acabamento. Achei ruim", afirmou um perfil ao comentar sobre o momento em que uma fantasia da escola caiu em meio ao desfile.

"A [apresentação da] Viradouro está muito bonita, mas acho que pesaram. Muita informação. Às vezes, menos é mais. Não saber parar de se enfeitar é como não saber parar de comer - e a "indigestão" aqui é visual", detonou um segundo em relação ao aspecto estético da escola.

"Viradouro segue sendo a escola que melhor sabe usar a iluminação da Sapucaí", aclamou uma usuária. "O tanto que a Viradouro é superior a qualquer outra escola", defendeu uma segunda.