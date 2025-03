Reprodução Instagram - 5.3.2025 Agatha Moreira abraça Rodrigo Simas

Agatha Moreira, de 33 anos usou as redes sociais na última terça-feira (4) para compartilhar com os fãs como decidiu aproveitar os últimos momentos de descanso das festas carnavalescas. Com trajes de banho, a atriz renovou o bronzeado enquanto nadava na piscina com o companheiro, Rodrigo Simas.





"Ninguém tem que nada", escreveu ela na legenda da postagem feita no Instagram. O álbum de fotos reuniu mais de 37 mil curtidas e foi elogiado pela base de fãs que a acompanha na web. Os internautas ainda repercutiram a definição muscular do casal de celebridades da classe artística.

"Muita beleza e gostosura nessa plataforma", disse uma. "Os mais lindos", destacou uma segunda. "Queria que meu abdômen fosse assim", acrescentou uma terceira. "Estes dois são uma afronta", brincou uma quarta. "Parem de ser lindos e maravilhosos", ironizou outra. "Belíssimos", disse ainda uma sexta.

Carnaval

No domingo (2), Agatha e Rodrigo estavam na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O casal não se envolveu diretamente em postos das agremiações, mas a atriz já desfilou pelas agremiações Grande Rio e Vila Isabel em outras edições das festas carnavalescas. Após a pausa para o Carnaval, Moreira se dedica à reta final de "Mania de Você", que será substituída pelo remake de "Vale Tudo".