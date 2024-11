Reprodução/Instagram Rodrigo Simas e Agatha Moreira

Rodrigo Simas e Agatha Moreira compartilharam detalhes inéditos sobre a vida pessoal e amorosa. O casal, que acumula mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, surpreendeu os fãs com a decisão de não ter filhos e a desistência de realizar uma festa de casamento.

"Uma vez a gente pensou [na festa de casamento], e aí começamos a pensar na lista. A gente já desistiu! No número cinquenta, a gente falou: ‘Não!’", revelou Rodrigo, em entrevista ao Gshow.





Agatha também foi direta ao abordar o assunto maternidade, afirmando: "De todos os papéis que vocês já viram na TV, o meu melhor papel é ser tia". O ator, por sua vez, concordou com a amada, destacando o prazer de ser tio e padrinho de várias crianças.

Além das declarações sobre o futuro, o casal comentou sobre a transformação de Agatha Moreira para o papel de Luma, na novela Mania de Você. Rodrigo elogiou o novo visual da atriz, que adotou um cabelo curto para a personagem, e afirmou que ela ficou ainda mais "gata" com o novo estilo.

Os dois também falaram sobre a recepção do público à novela e à repercussão das cenas de amor de Agatha com Nicolas Prattes. "Foi a maior repercussão, e eu falei: ‘Gente, o que está acontecendo? Cena de beijo tem em toda novela, eu não entendi nada’. Mas ficamos felizes com a repercussão e vamos ver o que vai acontecer agora", comentou a atriz.