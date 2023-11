Reprodução/Globo Priscilla Alcântara rebate internauta após apresentação na Globo

A cantora Priscilla Alcântara não gostou da crítica de uma internauta e fez questão de rebatê-la nesta sexta-feira (17). Através do X, o perfil apontou que a ex-apresentadora do SBT estaria forçando trejeitos ao cantar no programa "Encontro", de Patrícia Poeta.



"Odeio essa galera que qualquer música fica metendo esses trejeitos vocais de programa de calouro achando que tá ostentando vocal e cantando pra caralho", criticou a internauta, compartilhando o vídeo da apresentação de Priscilla.

Embora não tenha sido mencionada na publicação, a cantora fez questão de respondê-la com sarcasmo.

"Da próxima eu peço pra te chamar no meu lugar então 🥰🥰🫶🏼🫶🏼 (e ah, não é ‘trejeito vocal’, é tecnica e se chama me lis ma)", apontou.

Arrasta os móveis, se solta e vem dançar comigo, bb 💃✨ #Encontro

PRISCILLA NO ENCONTRO pic.twitter.com/do22580v7a — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 17, 2023

A resposta afiada de Priscilla Alcântara repercutiu entre outros internautas. "Nova técnica vocal da Priscilla: não deixar nada entalado na garganta", zombou um.

"Ai mona kkkkkkkkkk do nada repondendo comentário negativo. Curte usa fama e seu sucesso e não perca seu tempo dando ego search e respondendo a todas as críticas não", aconselhou outro.