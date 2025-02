Reprodução Instagram - 12.2.2025 Jojo Todynho completou 28 anos

Jojo Todynho usou as redes sociais na última terça-feira (11), data em que completou 28 anos, para mostrar aos fãs e seguidores detalhes da festança promovida por ela para comemorar o próprio aniversário. A aniversariante vestiu um look rosa, além de ostentar acessórios como pulseiras, anéis e brincos.





A decoração da festa foi inspirada em borboletas, com itens que também remetem ao clássico estilo "Jardim Encantado". A mesa de bolos e outros doces, também seguiu a paleta escolhida pela estudante de direito, mesclando tons de rosa e também de vermelho.





A festança ocorreu no Rio de Janeiro e contou com amigos próximos da influenciadora e cantora, a exemplo de Renata Branco, que é empresária e amiga da campeã de "A Fazenda 12". A ex-BBB Natália Deodato, que participou da vigésima segunda edição do reality, também esteve no evento.





Novo namoro

Antes de comemorar os 28 anos recém-completados, Jojo surpreendeu os fãs e seguidores ao anunciar que estava namorando de novo. Dessa vez, o rapaz é Thiago Gonçalves, policial militar. Para homenagear a amada, ele a presenteou com um buquê de rosas, além de balões decorativos.