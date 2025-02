Reprodução/Instagram WL Guimarães

WL Guimarães, influenciador digital com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, decidiu remover uma tatuagem de escorpião que fez no peitoral após um alerta recebido de um fã. O seguidor, em um comentário na postagem do influenciador, fez um aviso preocupante: "Se tu chegar aqui na Bahia com esse escorpião no corpo, tu morre na hora", gerando uma grande reação de surpresa em WL.





Em resposta ao incidente, o influenciador explicou que a tatuagem foi feita por uma questão estética, sem qualquer intenção de associá-la a grupos criminosos. "Eu só achei o desenho bonito e resolvi tatuar", declarou nos stories do Instagram. No entanto, ele revelou que foi aconselhado por amigos influenciadores, especialmente de Salvador, a remover a arte, devido a uma suposta conexão com facções criminosas, onde o escorpião teria um significado simbólico.

Embora tenha recebido a recomendação para cobrir o desenho, WL optou por uma remoção total, buscando evitar que a tatuagem causasse algum tipo de confusão ou mal-entendido. "Não queria fazer algo em cima, queria remover para não ficar uma parada feia", afirmou, deixando claro que sua única preocupação é viver em paz, longe de qualquer envolvimento com atividades ilícitas. Além de ser um nome conhecido no universo dos influenciadores, WL Guimarães também participou de programas de televisão como A Fazenda 15.