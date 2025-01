Reprodução/Instagram Maíra Cardi

Maíra Card i reafirmou a decisão de se aposentar do trabalho como coach de emagrecimento, mesmo após enfrentar o aborto espontâneo do primeiro filho com Thiago Nigro . A empresária, que havia anunciado o fim da trajetória no segmento ao descobrir a gravidez, destacou que essa escolha permanece como parte de seu processo de cuidado e ressignificação pessoal.

“Bora voltar à vida, né? Afinal, estamos vivos! E precisamos dar valor a cada segundo de nossas vidas”, declarou Maíra nas redes sociais, de forma a divulgar o último curso que fará sobre emagrecimento. Ela lembrou que a decisão de encerrar os mais de dez anos dedicados à transformação de corpos e vidas foi motivada pela necessidade de dedicar tempo integral ao bebê.

“A decisão permanece porque agora quem precisa sou eu, entre outras coisas!”, completou. “Eu jamais arrego quando o assunto é trabalho! Amo o que faço”, ressaltou, deixando claro que o compromisso e o amor pelo que construiu seguem vivos, mesmo com o encerramento desse ciclo.





Thiago Nigro sob críticas e o impacto da dor

No último fim de semana, Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico", enfrentou duras críticas após publicar um vídeo que mostrava o feto expelido por Maíra devido ao aborto espontâneo. O ato foi amplamente debatido nas redes sociais. Ao retornar às plataformas, Maíra defendeu o marido, explicando que o gesto foi reflexo da dor profunda que ele enfrentava. “Ele dissociou em meio à dor”, comentou.

Thiago, por sua vez, reconheceu que agiu de maneira impulsiva e não racional como de costume. Ele expressou o sofrimento intenso pelo qual passou, pedindo desculpas pelo ocorrido e pelo impacto da publicação.