A influenciadora digital e coach Maíra Cardi afirmou que transformou os hábitos do marido, o coach de finanças Thiago Nigro, e gerou reações nas redes sociais. Durante uma palestra sobre emagrecimento, a influenciadora contou que o empresário adotou uma rotina saudável após o casamento. "Eu quero transformar a sua vida, igual transformei a vida desse homem que não levantava nada, apenas o garfo", declarou.

O momento ocorreu enquanto Thiago se exercitava e foi compartilhado nas redes sociais. Em resposta, o youtuber rebateu a fala da esposa com bom humor. "Pera aí! Levantava muitas coisas", afirmou. Maíra, então, questionou: "Que outras coisas?". Thiago respondeu: "Muitas coisas além do garfo".

A interação, no entanto, não passou despercebido pelos internautas. Alguns criticaram a influenciadora por supostamente expor o marido de forma constrangedora. "Amo que ela humilha ele de uma forma tão sutil que ele nem percebe", comentou uma usuária. Outra refletiu: "Acho que ela constrange ele em muitas situações, e ele fica sem ação".

Outras opiniões ironizaram a restrição alimentar promovida por Maíra. "Agora ele levanta o peso de não poder levantar um garfo livremente", escreveu um seguidor. Houve também quem elogiasse as mudanças no estilo de vida do empresário. "Isso não podemos negar, ela conseguiu deixar ele bonito", opinou outra usuária.