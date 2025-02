Reprodução: Instagram Mulher Melão

Mulher Melão utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (10), para publicar fotos da fantasia que a influenciadora usou no ensaio técnico da Grande Rio. A artista será musa da agremiação, que irá desfilar na Marquês de Sapucaí no dia 4 de março (terça-feira).



"Numa vibe bem Globeleza", escreveu na legenda. Nos registros, ela aparece com as cores vermelha e verde desenhadas em diversa partes do seu corpo. À altura da cabeça, Renata Frisson optou por um aderelo da cor laranja.

Nos comentários, os internautas repercutiram a vestimenta. "Sempre divina", aclamou um usuário. "Modelo", afirmou um segundo. "Minha rainha de bateria. Muito linda, maravilhosa e princesa", se declarou um terceiro.

Em suas redes sociais, Mulher Melão divide com os seguidores a rotina do dia a dia e os ensaios sensuais. Assim como Andressa Urach e outros criadores, ela também realiza produções de conteúdo adulto.