David Johansen, o único integrante vivo da formação original do New York Dolls , pediu ajuda para custear o tratamento de câncer. Na última segunda-feira (10), Leah Hennessey, filha do cantor, publicou um comunicado a respeito das dificuldades enfrentadas pelo músico de 75 anos.

A moça contou que o astro descobriu o câncer no ano de 2020, mas preferiu não vir à público. No entanto, devido à situação financeira da família, eles decidiram revelar para os fãs e pedir suporte através de uma vaquinha, realizada pela Sweet Relief Musicians Fund.

A organização visa ajudar artistas do meio da música que não conseguem arcar com os custos de tratamentos e diárias em hospitais. Leah ainda contou que o vocalista sofreu uma queda em novembro e quebrou as costas em duas regiões, o que acabou piorando sua condição.

Em 2020, o astro foi diagnosticado com um tumor no cérebro e um câncer em estágio terminal. Na segunda-feira (10), ele se pronunciou sobre o acidente e a doença: "Essa é a pior dor que já senti em toda a minha vida. Nunca fui de pedir ajuda, mas isso é uma emergência", lamentou Johansen em um comunicado.