Reprodução/Band Datena

O apresentador José Luiz Datena deixará temporariamente o comando do programa Tá na Hora, exibido pelo SBT. A partir desta quarta-feira (12), o jornalista se afastará da atração policial, conforme confirmado pela emissora.

Segundo o canal, Datena apenas antecipou as folgas de Carnaval, planejadas inicialmente para um período posterior, e retornará ao ar no dia 20 de fevereiro. Durante sua ausência, o apresentador será substituído por Bruno Peruka, que já cobriu o programa em ocasiões anteriores.

Em nota ao IG Gente , o SBT negou qualquer afastamento definitivo de Datena e reforçou que a saída do apresentador é apenas temporária para uma viagem com a família. "O apresentador apenas trocou suas folgas do Carnaval para os dias 13 a 20 próximos, quando estará em viagem com sua família", diz o comunicado assinado pela assessoria de comunicação da emissora.