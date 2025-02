Instagram/@lilianknappcantora Cantora Lilian Knapp é internada com tumor agressivo



A cantora Lilian Knapp, de 76 anos, está internada na UTI com um tumor agressivo na pélvis. A informação foi divulgada por seu marido, o produtor musical Cadu Nolla, que fez um apelo nas redes sociais por energias positivas e iniciou uma vaquinha virtual para ajudar no tratamento da artista.





"O quadro da Lilian é grave e por isso estou repassando essa vaquinha. Ela está internada na UTI com um tumor agressivo na pélvis. Aviso que isso não é fake e agradeço a todos! Vamos vibrar, orar e emanar energias positivas pra ela sair dessa e voltar aos palcos. Obrigado a todos", escreveu Cadu no Facebook.

Internação e estado de saúde

No dia 8 de fevereiro, Cadu revelou a gravidade do estado de saúde da esposa e demonstrou sua preocupação. "Não consigo dormir desde a notícia de que a Lilian está com uma enfermidade grave. Nos últimos 35 anos me dediquei só a ela e espero que toda essa dedicação seja pouco pelo que quero fazer. Não suporto vê-la com dores, amo essa pessoa mais que a mim mesmo e farei de tudo pra que ela volte aos palcos e brilhe", desabafou.





O produtor também reforçou o desejo de ver Lilian novamente cantando. "Seu lugar é e sempre será nos palcos da vida. Podemos nos afastar momentaneamente, mas a sua presença sempre estará lá, aguardando seu retorno", afirmou.

Quem é Lilian Knapp?

Lilian Knapp é uma cantora e compositora brasileira que marcou época na música nacional. Nos anos 60, fez sucesso ao lado de Leno na dupla Leno & Lilian, conhecida por hits como "Pobre Menina" e "Devolva-me". Na carreira solo, imortalizou a canção "Sou Rebelde".

Com mais de 370 músicas gravadas por diversos artistas, Lilian é referência na música brasileira e segue casada há mais de 30 anos com o baterista e produtor musical Cadu Nolla.