Reprodução Fernanda Torres

Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025 de Melhor Atriz pela atuação no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. A conquista marca um momento especial para a atriz, que se tornou a segunda brasileira a disputar essa categoria, 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, ser indicada por "Central do Brasil", também dirigido por Salles.

A notícia chegou de forma inusitada: a atriz decidiu não acompanhar o anúncio das indicações ao vivo. "Eu resolvi não assistir porque meu nome vem no final, eles vão em ordem alfabética. Estava no meu quarto, e então o Andrucha [esposo] e o Joaquim [filho] subiram e disseram: 'Nanda, rolou!'", revelou Fernanda, emocionada, para a GloboNews.

Além da indicação como Melhor Atriz, "Ainda Estou Aqui" fez história ao ser indicado nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, um feito inédito para o cinema brasileiro. A vitória de Fernanda no Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz de Drama pode ter sido decisiva para consolidar a candidatura ao Oscar.





Curiosamente, a participação de Fernanda no longa quase não aconteceu. A primeira escolha para o papel foi Mariana Lima. Contudo, Walter Salles optou por Torres, que entregou uma performance emocionante na adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva.

O filme narra a trajetória de Eunice Paiva, mãe do escritor, que transformou sua dor em luta após o desaparecimento e morte do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. De dona de casa a uma das principais ativistas dos Direitos Humanos no Brasil, Eunice é o coração da narrativa que emocionou o público e a crítica internacional.

A cerimônia do Oscar 2025 promete ser histórica para o Brasil, e Fernanda Torres celebra o momento como um marco para o cinema nacional. "Estou muito orgulhosa de ver uma história brasileira conectando o mundo e trazendo alegria para o nosso país", declarou a atriz. A cerimônia ocorre no dia 02 de março, um domingo de carnaval.