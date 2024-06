Reprodução/Instagram O artista está sendo processado pela assistente por assédio sexual





O rapper Kanye West contou se gabando que teria usado Viagra, remédio para ereção, durante a relação sexual com uma celebridade de Hollywood por três horas, segundo a ex-assistente Lauren Pisciotta.

Lauren revelou à página PageSix que o cantor costumava enviar mensagens inapropriadas sobre sua vida sexual. “Uma vez tomei viagra e fodi [uma celebridade de Hollywood] por três horas. Não sei por que esse pensamento me ocorreu”, dizia uma das supostas mensagens que West se gabava para Lauren.

“Você removeu o número do [celular] de [nome]. Eu preciso que ele comece a foder algumas das minhas vadias. Eu adoro quando as vadias dão uma bronca e me contam sobre isso enquanto eu fodo com elas", dizia outras mensagens ofensivas.

O cantor teria também enviado outra mensagem para a assistente dizendo que gostava que mulheres o traíam com caras de pênis maior. Todas as mensagens foram mandadas no dia 3 de junho, para os documentos judiciais homologados.

Kanye West negou todas as afirmações e culpou a ex-assistente de ter roubado seu celular. “Antes de sua demissão como assistente, a Sra. Pisciotta roubou seu telefone celular na tentativa de destruir registros telefônicos que contradiziam suas afirmações, todas as quais foram preservadas. Ela foi demitida por não ser qualificada, e exigiu quantias excessivas de dinheiro (incluindo um salário anual de US$ 4 milhões) e numerosos incidentes documentados de sua conduta lasciva e desequilibrada", disseram os advogados do rapper.

Os advogados de West acusam Lauren de ter enviado nudes ao cantor sem permissão e de ter oferecido sexo a um cliente, que recusou o ato. Segundo os defendores do caso, o artista deve abrir um processo contra a ex-assistente.