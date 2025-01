Reprodução/Instagram Fernanda Torres na Turma da Mônica

Após ser indicada ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz pela atuação no filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres foi surpreendida com uma homenagem especial da Turma da Mônica, criação de Mauricio de Sousa. A celebração encantou os fãs ao unir o universo dos quadrinhos a um marco histórico do cinema brasileiro.

A homenagem foi compartilhada nas redes sociais oficiais da Turma da Mônica e traz Fernanda Torres representada em uma ilustração no tapete vermelho ao lado de Cebolinha e Mônica, todos vestidos em trajes de gala. No desenho, o irreverente Cebolinha sugere à atriz: "Quando pegar o Oscar, você diz: 'Nossa! É 'calequinha' igual ao Cebolinha'". Mônica, como de costume, logo repreende o amigo.





A publicação veio acompanhada de uma mensagem de apoio: "Nos corações dos brasileiros, Fernanda Torres já é a número 1! Agora, é hora do mundo também reconhecer essa lenda. Vai, Nanda!". Além da indicação de Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

A indicação de Fernanda repete o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1999 por Central do Brasil. Coincidentemente, ambos os filmes foram dirigidos por Salles. A cerimônia do Oscar 2025 será realizada no dia 2 de março, em Los Angeles.