"BBB 25": Diogo Almeida surpreende ao mudar o visual





Depois de Mateus e Camilla, foi a vez de Diogo Almeida adotar um novo visual dentro da casa. O brother decidiu dar adeus à barba e renovar o corte de cabelo, surpreendendo os colegas de confinamento.





A transformação aconteceu logo após o Raio-X. O ator seguiu para o banheiro e, sem avisar, resolveu tirar a barba e aparar as laterais do cabelo. A mudança pegou até a mãe do participante de surpresa. "Faz muito tempo que não mexo nos fios", comentou ele.





Com o novo visual, Diogo caminhou pela casa e entrou na brincadeira, se apresentando como se fosse outra pessoa. No Quarto Nordeste, Aline não segurou a empolgação e, aos gritos, pulou nos braços do brother: "Nossa, tá lindo!".