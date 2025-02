Reprodução Globoplay João Gabriel no 'BBB 25'

O Pipoca João Gabriel, que entrou no "Big Brother Brasil 2025" com o irmão gêmeo, João Pedro, levou a melhor na Prova do Líder, que ocorreu na última quinta-feira (6). Além de estar imune ao próximo paredão do programa, ele ainda arrematou um apartamento e definiu quem está no Vip da semana.







Após convidar João Pedro, ele ainda selecionou Maike, Gabriel e Delma para o grupo com mais opções alimentares. No entanto, a casa segue no "Tá com Nada". Isso porque alguns brothers e sisters desobedeceram às regras da dinâmica Freeze, em que todos deviam estar congelados.





Gracyanne, que voltou ao reality após uma eliminação falsa, também está no Vip. Os demais participantes, Aline, Vinícius, Camilla, Thamiris, Daniele, Diego, Diogo, Vilma, Eva, Renata, Gabriel, Maike, Guilherme, Vitória e Mateus, seguem na Xepa, o grupo com menos opções no cardápio.





Além da imunidade e da oportunidade de definir os grupos alimentares, João Gabriel faturou um prêmio avaliado em R$ 260 mil. Trata-se de um apartamento. Na fase de duplas, os ganhadores da Prova do Líder passavam por um sorteio. Mas, como agora o jogo é individual, ele arrematou a premiação assim que saiu coroado como líder da semana.