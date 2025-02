Na noite de quinta-feira (6), os participantes enfrentaram a primeira prova individual de liderança, que foi uma disputa de arremesso. João Gabriel venceu a prova e é o novo líder do Big Brother Brasil 25.

Globo/Reprodução João Gabriel vence prova de líder.





João Gabriel e Guilherme fizeram 90 pontos e foram para o desempate. No final, João Gabriel levou a melhor e ficou com a liderança.

Nesta sexta-feira (7), ele terá que colocar cinco participantes "na mira" e escolher um deles para o paredão de domingo (9). Além disso, os três mais votados pela casa disputarão a prova Bate e Volta. Quem vencer escapa do paredão, e os dois que perderem vão para a votação junto com o indicado do líder.

Como líder, João Gabriel também ganhará a primeira festa especial da temporada, que acontece na próxima quarta-feira (12). Porém, ele precisará barrar um participante da comemoração.