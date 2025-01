Reprodução Youtube Record TV/ Instagram Maria Verônica: antes e depois

Conhecida popularmente como "grávida de Taubaté", Maria Verônica usou as redes sociais o no último domingo (26) para relembrar um episódio polêmico do passado. Após ser questionada por um internauta no Instagram, a mulher disse que perdoaria Chris Flores.





"Claro [que perdoaria]. Que exemplo de cristã eu seria ou o que eu estaria fazendo aqui pregando para vocês o amor de Deus se eu não perdoasse? Claro que eu perdoo a Chris Flores", disse ela, por meio dos Stories. Ao ressurgir na internet, Maria afirmou ter se convertido.





Segundo Verônica, ela não conseguiu se encontrar com Chris Flores, nem com Edu Guedes, depois de ter sido desmascarada. Na época, os apresentadores conheceram a "grávida de Taubaté", que fingia estar esperando quatro meninas gêmeas. O caso ocorreu em janeiro de 2012.





A história de Maria Verônica comoveu espectadores, que doaram roupas, fraldas e enxovais para ela. Mas tudo não passava de uma farsa. A enorme barriga da 'gestante', na verdade, era uma estrutura de silicone usada para simular a falsa gravidez das quadrigêmeas.