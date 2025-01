Reprodução Record TV/ YouTube Grávida de Taubaté: Maria Verônica volta às redes sociais

É com o apelido "Grávida de Taubaté" que Maria Verônica se tornou conhecida no Brasil. Após 13 anos do escândalo da falsa gravidez de quatro bebês gêmeos, a mulher retornou às redes sociais. Dessa vez, com um novo visual, de óculos, roupas lisas e cabelos longos.





“Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica", iniciou ela, em um vídeo que publicou no YouTube. A intenção da criadora de conteúdo digital é mostrar a conversão dela ao cristianismo, segundo as postagens.





Maria ainda admitiu que em 2012, quando ocorreu a farsa da gravidez, ela estava afastada da igreja há sete anos. "Pai, pequei contra Ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo", declarou. "Eu escolhi deixar Deus e viver uma vida do mundo".

Assista:





Relembre

Em janeiro de 2012, Maria Verônica Santos se tornou assunto da mídia ao afirmar que estava grávida de quadrigêmeas. A mulher comoveu espectadores e ganhou doações, mas foi desmascarada pela jornalista Chris Flores, à época contratada da Record TV.





Quando a mentira veio à tona, o caso repercutiu, principalmente entre aqueles que tinham apoiado a mulher com fraldas, enxovais e outros itens para bebês. Maria era vista com uma enorme barriga, que, na verdade, se tratava de uma estrutura de silicone falsa.