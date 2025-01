Instagram/@oficialfernandatorres Fernanda Torres atinge 4 milhões de seguidores





Fernanda Torres não está conquistando apenas as premiações internacionais, mas também um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Após ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em " Ainda Estou Aqui", a atriz alcançou a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira (23).

O crescimento do público de Fernanda nas redes foi notável nos últimos meses. Em novembro, antes do lançamento do filme, ela contava com menos de 1 milhão de seguidores. Somente naquele mês, ganhou 940 mil novos seguidores.

O maior salto, no entanto, ocorreu após a vitória no Globo de Ouro. No dia do anúncio , Fernanda foi de 2,01 milhões de seguidores para impressionantes 3,7 milhões no dia seguinte. Agora, com a indicação ao Oscar, o número continua a crescer.

No Oscar, a atriz disputará a estatueta com Mikey Madison ("Anora"), Demi Moore ("A Substância"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") e Cynthia Erivo ("Wicked"). A indicação de Fernanda ocorre 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, ser indicada na mesma categoria por "Central do Brasil".