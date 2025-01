Reprodução/Instagram Luciana Curtis

Nesta quinta-feira (23), a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação que resultou na prisão de suspeitos envolvidos no sequestro da modelo Luciana Curtis, seu marido e uma das filhas. O crime, que ocorreu em novembro de 2024, teve grande repercussão devido à violência sofrida pela família e às circunstâncias do cativeiro.

A operação cumpriu 12 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Suzano e Guarulhos. Entre os detidos estão três mulheres, mas as identidades dos suspeitos não foram divulgadas. A investigação avançou após a polícia identificar uma funcionária de uma lotérica, que recebia dinheiro da quadrilha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ela foi localizada logo após o crime.





Relembre o caso

Luciana Curtis e sua família foram sequestrados em 28 de novembro de 2024, logo após deixarem um restaurante na capital paulista. Eles passaram cerca de 12 horas em um barraco na Brasilândia, onde foram mantidos sob constante ameaça e cercados por cobras e escorpiões. Durante o cativeiro, os sequestradores obrigaram as vítimas a realizar transações bancárias.

A polícia localizou o cativeiro graças ao GPS do celular de uma das vítimas, que continuava ativo mesmo após o sequestro. A família foi liberada em segurança, mas o carro da modelo desapareceu. No dia seguinte, um veículo do mesmo modelo foi encontrado carbonizado na zona norte de São Paulo.