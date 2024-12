Reprodução Maiara e Maraisa em navio temático





Maiara e Maraisa se manifestaram neste domingo (1º) sobre a morte de um passageiro durante o cruzeiro temático "Maiara & Maraisa em Alto-Mar". Por meio de um comunicado, a dupla lamentou profundamente o ocorrido e expressou solidariedade à família da vítima. "Lamentamos muito. Desejamos que em algum momento possamos dar um abraço na esposa e na filha e expressar nosso carinho e solidariedade", diz a nota oficial.

A morte ocorreu no sábado (30) e, segundo a empresa PromoAção, responsável pelo evento, foi causada por um mal súbito. O homem, de 41 anos, estava acompanhado da esposa e da filha. A equipe médica do navio foi acionada e prestou os atendimentos necessários. A organização informou que está colaborando com as autoridades e ofereceu suporte à família.

Declarações das empresas envolvidas



A MSC Cruzeiros , responsável pela embarcação, também lamentou a morte. "A equipe médica respondeu de forma imediata e foi dado todo suporte necessário à família. Nossos pensamentos estão com eles neste momento difícil", afirmou em nota.

A PromoAção reforçou seu pesar e destacou que está atuando para garantir que todos os procedimentos sejam realizados de forma adequada e respeitosa. A Marinha, por sua vez, confirmou o óbito e acompanha o caso.

Detalhes sobre o cruzeiro



O evento, que reúne diversos artistas sertanejos e de outros gêneros, partiu de Santos na sexta-feira (29) com destino ao Rio de Janeiro, passando por Angra dos Reis e Búzios, e tem previsão de retorno nesta segunda-feira (2). Além da dupla anfitriã, o line-up inclui nomes como Leonardo, Cesar Menotti & Fabiano e Durval Lelys.

As investigações seguem para apurar as circunstâncias do falecimento.