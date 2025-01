Reprodução/Instagram Fernanda Torres





Fernanda Torres usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para comentar sua indicação ao Oscar 2025 e as do filme Ainda Estou Aqui . No vídeo, ela aparece visivelmente emocionada após fazer história ao ser indicada na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025. Fernanda concorre na categoria contra Cynthia Erivo, Demi Moore, Karla Sofia Gascon e Mikey Madison.

A artista também comentou a indicação do longa na categoria de Melhor Filme em Língua Não-inglesa — de Walter Salles e agradeceu à equipe do longa, os colegas de cena e a família Paiva.

"E acima de tudo, quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo. Estou muito emocionada e muito surpresa (...) Muito feliz, assustada e orgulhosa".

Os vencedores da principal premiação do cinema serão conhecidos em 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.