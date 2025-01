Reprodução Giovanna Jacobina e Gracyanne Barbosa





Olha a saudade no ar! Giovanna compartilhou com Thamiris e Camilla, no Quarto Nordeste, na tarde desta quinta-feira (23), um sonho que teve após o after do Show de Quarta com César Menotti e Fabiano, onde dançou coladinha com Maike.





"Hoje acordei com saudade do meu boyzinh o", revelou a sister. A nutricionista perguntou se ela se referia ao rapaz que lhe deu flores, e Giovanna confirmou.

"Sonhei com ele. Acho que ele já deve ter me dado um bom pé na bunda. Não fiz nada, né?! Mas ele deve ter pensado: 'Ela tá criando uma fanfic, vou viver minha vida por aqui'", brincou.

No programa, a médica veterinária e Maike vêm se aproximando. O representante comercial não poupou elogios e, em conversa com outros brothers, declarou que Giovanna é "a menina mais linda da casa".

O nadador, em tom descontraído, ainda brincou sobre apresentá-la à família, chamando Belo de "sogro" — uma referência ao cantor, que foi casado com Gracyanne, irmã e parceira de Giovanna.